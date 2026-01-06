FC Inter 1908
Serie A, Sassuolo-Juventus 0-3: tutto facile per i bianconeri, a segno anche David

Torna a vincere la Juventus, che batte il Sassuolo riscattando il mezzo passo falso di sabato contro il Lecce e risponde al successo del pomeriggio della Roma, rimanendo al quarto posto in classifica. Gara subito in discesa per i bianconeri, che...
Torna a vincere la Juventus, che batte il Sassuolo riscattando il mezzo passo falso di sabato contro il Lecce e risponde al successo del pomeriggio della Roma, rimanendo al quarto posto in classifica.

Gara subito in discesa per i bianconeri, che si portano in vantaggio al 16' del primo tempo grazie a un'autorete di Muharemovic. Nella ripresa sale in cattedra David, che prima serve l'assist a Miretti per il raddoppio e poi chiude i conti con il gol del definitivo 0-3, interrompendo un digiuno che in campionato durava dalla prima giornata.

