GdS – Milan, altra panchina per Leao? Stavolta la situazione è strana

Dunque, Leao sarà l'unico big a non scendere in campo per scelta stasera. Nelle ultime gare non ha convinto e quindi Fonseca prova a pungolarlo nuovamente: "Giusto mandarlo ancora in panchina? Bratislava dirà. Fonseca il mese scorso è riuscito ad avere un grande Leao per due partite, anche per effetto dei suoi messaggi motivazionali. Ma con lo Slovan, senza Morata, con Pulisic al rientro dopo un problema fisico, quanti avrebbero lasciato fuori anche l'altro leader offensivo?".