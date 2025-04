Giudice sportivo – Squalificati Bastoni, Mkhitaryan e Farris. Multa all’Inter

Squalifiche e gialli

Confermate le squalifiche per una giornata a Bastonie Mkhitaryan perché erano diffidati (quinta sanzione, giallo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario) e salteranno la prossima sfida di campionato, quella contro la Roma. Durante la gara contro i rossoblù è arrivato anche un cartellino giallo per Correa per proteste contro un ufficiale di gara (terza ammonizione in stagione) e per Arnautovic (secondo giallo in stagione) per comportamento non regolamentare in campo. Ammonito anche Orsolini per essersi tolto la maglia dopo il gol all'ultimo minuto contro i nerazzurri.