Serie A, Gosens trascina la Fiorentina che vince 1-0 contro il Genoa

Non è bastata una buona prova per la squadra di Gilardino: il tedesco ex Inter regala i tre punti a Palladino

La Fiorentina è terza in classifica a 19 punti insieme all'Atalanta. La vittoria contro il Genoa a Marassi è frutto di un gol di Robin Gosens, ex giocatore dell'Inter, che al 72esimo è riuscito a sfruttare un cross di Beltran e riesce a indirizzare la palla all'angolino dopo un rimpallo su Vogliacco.

La squadra di Gilardino resta ultima e non riesce a trovare la strada giusta. Balotelliè arrivato in questa settimana ma ha assistito alla partita dalla tribuna. In campo c'era un altro ex Inter, Pinamontiche si è visto negare la rete del pareggio nel finale, dopo il tentativo arrembate della squadra rossoblù di recuperare in extremis la partita, ma De Gea gli ha negato la gioia del gol.