FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Gran Galà di Arezzo, lunedì la cerimonia: Chivu e non solo, 9 premiati dell’Inter

serie a

Gran Galà di Arezzo, lunedì la cerimonia: Chivu e non solo, 9 premiati dell’Inter

Gran Galà di Arezzo, lunedì la cerimonia: Chivu e non solo, 9 premiati dell’Inter - immagine 1
Svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2024/2025: tra i premiati tanti nerazzurri
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Si è svolta presso l’Auditorium Aia dello Stadio Città di Arezzo la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Gran Galà del Calcio-Rever, in programma lunedì 10 novembre ad Arezzo.

Durante l’incontro sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2024/2025. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, si conferma come un raffinato momento di incontro tra sport, cultura e solidarietà.

LEGGI ANCHE

Inter Chivu
Getty Images

Tanti i premiati dai calciatori di Serie A come Carnesecchi, Mandragora, Bastoni, McTominay e Nico Paz, all'ex Retegui, dai tecnici come Conte, Fabregas e Palladino, al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Premi alla carriera a Claudio Ranieri e Alessandro Florenzi.

Donato Alfani ha dichiarato: "Siamo qui a presentare la 14° edizione del Gran Galà del Calcio, ogni anno è un'emozione. Dietro a questa lista di premiati, che presentiamo stamattina c'è tantissimo lavoro, oltre cento club coinvolti in tutte le categorie. Il ringraziamento va alla famiglia Manzo, perché Arezzo è la capitale dello Sport. L'elenco che sarà diramato conferma il numero imponente tra presidenti di Serie A, dirigenti, allenatori e calciatori, oltre alla categoria dell'informazione. Per l'Arezzo ci sono tre premi e uno speciale al presidente Guglielmo Manzo per quello che sta facendo quotidianamente mettendoci l'anima. La serata verrà trasmessa in differita su Sportitalia, mercoledì alle 21:00".

Gran Galà di Arezzo, lunedì la cerimonia: Chivu e non solo, 9 premiati dell’Inter- immagine 3
Getty Images

PREMI LEGA SERIE A

Miglior Difensore™ Alessandro BASTONI

Miglior Responsabile Settore Giovanile™ Massimo TARANTINO

Miglior Addetto Stampa™ Luigi CRIPPA

Miglior Esordiente™ Ange-Yoan BONNY

TOP XI LEGA SERIE A – STAGIONE 2024/2025

Miglior Terzino Sinistro Top 11™ Federico DIMARCO

Miglior Difensore Centrale Top 11™ Francesco ACERBI

Miglior Attaccante Top 11™ Marcus THURAM

Miglior Mister Top 11™ Cristian CHIVU

PREMI LEGA SERIE B

Miglior Giovane Calciatore™ Francesco Pio ESPOSITO

(Fonte: Adnkronos)

Leggi anche
Serie A, terzo 0-0 di giornata: finisce a reti bianche Juventus-Torino
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Milan: Allegri punta su Leao e Nkunku

© RIPRODUZIONE RISERVATA