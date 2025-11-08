Tanti i premiati dai calciatori di Serie A come Carnesecchi, Mandragora, Bastoni, McTominay e Nico Paz, all'ex Retegui, dai tecnici come Conte, Fabregas e Palladino, al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Premi alla carriera a Claudio Ranieri e Alessandro Florenzi.

Donato Alfani ha dichiarato: "Siamo qui a presentare la 14° edizione del Gran Galà del Calcio, ogni anno è un'emozione. Dietro a questa lista di premiati, che presentiamo stamattina c'è tantissimo lavoro, oltre cento club coinvolti in tutte le categorie. Il ringraziamento va alla famiglia Manzo, perché Arezzo è la capitale dello Sport. L'elenco che sarà diramato conferma il numero imponente tra presidenti di Serie A, dirigenti, allenatori e calciatori, oltre alla categoria dell'informazione. Per l'Arezzo ci sono tre premi e uno speciale al presidente Guglielmo Manzo per quello che sta facendo quotidianamente mettendoci l'anima. La serata verrà trasmessa in differita su Sportitalia, mercoledì alle 21:00".