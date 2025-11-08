FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, terzo 0-0 di giornata: finisce a reti bianche Juventus-Torino

serie a

Serie A, terzo 0-0 di giornata: finisce a reti bianche Juventus-Torino

Serie A, terzo 0-0 di giornata: finisce a reti bianche Juventus-Torino - immagine 1
Dopo Como-Cagliari e Lecce-Verona, termina con lo stesso risultato anche il derby della Mole tra Juventus e Torino
Alessandro Cosattini Redattore 

Serie A, terzo 0-0 di giornata: finisce a reti bianche Juventus-Torino- immagine 2
getty

Terzo 0-0 di giornata in Serie A. Dopo Como-Cagliari e Lecce-Verona, termina con lo stesso risultato anche il derby della Mole tra Juventus e Torino.

Serie A, terzo 0-0 di giornata: finisce a reti bianche Juventus-Torino- immagine 3
Getty Images

Altra gara a reti bianche dunque, grandi protagonisti i portieri delle due squadre. La Juventus di Luciano Spalletti si porta a 19 punti con questo pareggio, a -3 al momento dal Napoli capolista (che domani giocherà contro il Bologna); il Torino è ora a 14 punti all'undicesimo posto in classifica.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Milan: Allegri punta su Leao e Nkunku
Lazio, i convocati di Sarri per l’Inter: sei assenti, la decisione finale su Romagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA