L’Inter di Cristian Chivu si prepara alla trasferta di Marassi, dove affronterà il Genoa domenica 14 dicembre alle ore 18. I nerazzurri arrivano alla sfida contro i liguri al terzo posto in classifica con 30 punti, a -1 dalla coppia Milan-Napoli che guida la classifica.
serie a
Inter, come sta il Genoa? Risultati e probabile formazione dei rossoblù di De Rossi
Una sfida storica, ricca di statistiche che raccontano la solidità nerazzurra e la tradizione di un grande classico del nostro campionato.
L'AVVERSARIO: GENOA
Il Genoa dopo l'arrivo in panchina del nuovo tecnico Daniele De Rossi è senza dubbio una delle squadre più in forma del campionato.
I liguri occupano in questo momento il 14° posto in classifica con 14 punti, frutto di tre vittorie e cinque pareggi. Sono 15 i gol fatti e 21 quelli subiti.
Nelle ultime cinque gare di campionato hanno ottenuto 11 punti, vincendo contro il Sassuolo per 2-1 quando a guidare la squadra ad interim era Domenico Criscito. Con l'arrivo di De Rossi i rossoblù hanno pareggiato 2-2 contro la Fiorentina e 3-3 a Cagliari. E sono poi arrivate due vittorie per 2-1, contro Verona e Udinese.
Per la sfida contro l'Inter, il tecnico genoano dovrebbe schierare un 3-5-2 con Leali tra i pali, poi difesa a tre composta da Marcandalli, Otoa e Vasquez, centrocampo con Norton Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi e Martin e in attacco la coppia Vitinha-Colombo.
(Fonte: Inter.it)
