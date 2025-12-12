I liguri occupano in questo momento il 14° posto in classifica con 14 punti, frutto di tre vittorie e cinque pareggi. Sono 15 i gol fatti e 21 quelli subiti.

Nelle ultime cinque gare di campionato hanno ottenuto 11 punti, vincendo contro il Sassuolo per 2-1 quando a guidare la squadra ad interim era Domenico Criscito. Con l'arrivo di De Rossi i rossoblù hanno pareggiato 2-2 contro la Fiorentina e 3-3 a Cagliari. E sono poi arrivate due vittorie per 2-1, contro Verona e Udinese.