FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a UFFICIALE – Serie A, un altro club cambia proprietario e passa ad un fondo USA

serie a

UFFICIALE – Serie A, un altro club cambia proprietario e passa ad un fondo USA

UFFICIALE – Serie A, un altro club cambia proprietario e passa ad un fondo USA - immagine 1
Chiusa l'operazione di cessione di una parte del pacchetto azionario: quota di minoranza per il nuovo vicepresidente Fiori
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'aveva annunciato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini subito dopo la vittoria con la Roma, ma ora è ufficiale: Maurizio Fiori, il rappresentante del fondo Usa entrato nella società rossoblù con una quota di minoranza, è il nuovo vicepresidente.

Chiusa quindi l'operazione di cessione di una parte del pacchetto azionario.

UFFICIALE – Serie A, un altro club cambia proprietario e passa ad un fondo USA- immagine 2
Getty

Fiori, 53 anni, è managing director di Praxis Capital Management, fondo di investimento globale con sede a Chicago: guida la divisione Private Markets. È anche dirigente aziendale responsabile della gestione strategica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di Argos Investment Management.

Nel nuovo Cda entra anche Prashant Gupta, imprenditore di origini indiane residente negli Stati Uniti. È co-fondatore di Lancium Inc., azienda di infrastrutture tecnologiche specializzata nell'integrazione di data center su larga scala nei sistemi elettrici. Oltre alle figure apicali di Fiori e Gupta, il nuovo gruppo di investitori include profili di alto livello del mondo dello sport e del business internazionale.

UFFICIALE – Serie A, un altro club cambia proprietario e passa ad un fondo USA- immagine 3
Getty Images

"Entrare a far parte del Cagliari Calcio - hanno detto Fiori e Gupta - rappresenta per noi sia un privilegio che una responsabilità. Questo club incarna la tradizione, la resilienza e l'orgoglio di un'intera isola. Il nostro impegno sarà volto a farlo prosperare in un contesto calcistico in continua evoluzione. Lavoreremo per creare nuove opportunità di crescita, sia sul campo che fuori senza mai perdere di vista i valori propri dell'identità del Cagliari".

Intanto l'assemblea dei soci si è riunita oggi e ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2025. Nominato anche il nuovo Cda. Giulini confermato presidente, Fiori vice. Ci sono due amministratori delegati: ora Stefano Melis si affianca a Carlo Catte. Rimane nel Cda anche Fedele Usai.

UFFICIALE – Serie A, un altro club cambia proprietario e passa ad un fondo USA- immagine 4
Getty Images

Il consigliere uscente Nicola Riva (figlio di Gigi Riva) proseguirà il percorso già avviato nel ruolo di ambasciatore del club mentre a Giangiacomo Ibba, Alessandro Manunta e Stefano Signorelli - spiega il club- "vanno i più affettuosi ringraziamenti per l'impegno, la dedizione e il rilevante contributo fornito alla società nel corso del loro mandato".

Leggi anche
Giudice Sportivo – Tre giornate di squalifica a Nzola. Seconda sanzione per Akanji
Serie A, da 2-0 a 2-3: Pulisic entra e salva il Milan, battuto il Torino in rimonta

© RIPRODUZIONE RISERVATA