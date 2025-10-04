FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Inter-Cremonese, i precedenti: bilancio nerazzurro, a San Siro e all’andata…

serie a

Inter-Cremonese, i precedenti: bilancio nerazzurro, a San Siro e all’andata…

Inter-Cremonese, i precedenti: bilancio nerazzurro, a San Siro e all’andata… - immagine 1
I numeri e le curiosità sul match previsto per sabato 4 ottobre alle ore 18,00 tra i nerazzurri e i grigiorossi
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

San Siro si prepara ad accogliere la sfida della sesta giornata di Serie A: sabato 4 ottobre alle 18 l’Inter affronterà la Cremonese, in un confronto che porta con sé la storia di un incrocio dal forte segno nerazzurro.

La squadra di Chivu arriva al match con 9 punti che valgono in questo momento il terzo posto. Sono 13 i gol fatti e 7 quelli subiti.

Inter-Cremonese, i precedenti: bilancio nerazzurro, a San Siro e all’andata…- immagine 2
Getty Images

I PRECEDENTI

Il bilancio tra Inter e Cremonese in Serie A parla chiaro: in 16 confronti, i nerazzurri hanno ottenuto 13 vittorie e due pareggi, a fronte di un solo successo grigiorosso.

L’Inter è la squadra contro cui la Cremonese ha perso più partite in Serie A. Al Meazza i nerazzurri hanno vinto sei degli otto incontri disputati, comprese le ultime due sfide, entrambe con due reti di scarto. Un dato significativo riguarda i precedenti nei gironi d’andata: quando l’Inter ha ospitato la Cremonese nella prima parte di stagione, ha sempre vinto, cinque volte su cinque.

(Fonte: Inter.it)

Leggi anche
Roma, Dybala in gruppo: punta alla convocazione contro la Fiorentina
Fantacalcio, le formazioni di Verona-Sassuolo: Berardi in tribuna, Gagliardini…

© RIPRODUZIONE RISERVATA