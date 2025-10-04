San Siro si prepara ad accogliere la sfida della sesta giornata di Serie A: sabato 4 ottobre alle 18 l’Inter affronterà la Cremonese, in un confronto che porta con sé la storia di un incrocio dal forte segno nerazzurro.
Inter-Cremonese, i precedenti: bilancio nerazzurro, a San Siro e all’andata…
La squadra di Chivu arriva al match con 9 punti che valgono in questo momento il terzo posto. Sono 13 i gol fatti e 7 quelli subiti.
I PRECEDENTI
Il bilancio tra Inter e Cremonese in Serie A parla chiaro: in 16 confronti, i nerazzurri hanno ottenuto 13 vittorie e due pareggi, a fronte di un solo successo grigiorosso.
L’Inter è la squadra contro cui la Cremonese ha perso più partite in Serie A. Al Meazza i nerazzurri hanno vinto sei degli otto incontri disputati, comprese le ultime due sfide, entrambe con due reti di scarto. Un dato significativo riguarda i precedenti nei gironi d’andata: quando l’Inter ha ospitato la Cremonese nella prima parte di stagione, ha sempre vinto, cinque volte su cinque.
