I numeri e le curiosità sul match previsto per sabato 4 ottobre alle ore 18,00 tra i nerazzurri e i grigiorossi

La squadra di Chivu arriva al match con 9 punti che valgono in questo momento il terzo posto. Sono 13 i gol fatti e 7 quelli subiti.

Il bilancio tra Inter e Cremonese in Serie A parla chiaro: in 16 confronti, i nerazzurri hanno ottenuto 13 vittorie e due pareggi, a fronte di un solo successo grigiorosso.

L’Inter è la squadra contro cui la Cremonese ha perso più partite in Serie A. Al Meazza i nerazzurri hanno vinto sei degli otto incontri disputati, comprese le ultime due sfide, entrambe con due reti di scarto. Un dato significativo riguarda i precedenti nei gironi d’andata: quando l’Inter ha ospitato la Cremonese nella prima parte di stagione, ha sempre vinto, cinque volte su cinque.