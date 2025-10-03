Si apre il sipario sulla sesta giornata del campionato di Serie A. A inaugurare il nuovo turno la sfida del Bentegodi tra il Verona e il Sassuolo.
Le scelte dei due allenatori Zanetti e Grosso per la sfida che apre la sesta giornata del campionato di Serie A
Andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori, Paolo Zanetti e Fabio Grosso, con alcune novità. Su tutte l'assenza di Domenico Berardi, che va in tribuna.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
