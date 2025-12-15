Bisseck ha trovato il primo gol stagione contro il Genoa: i numeri non mentono, la difesa nerazzurra sforna gol

Matteo Pifferi Redattore 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 18:32)

"Senza quel totem di Acerbi a far da guardia, è stato pure costretto a ondeggiare dalla posizione di destra a quella di mezzo ma, soprattutto, ha conservato il sacrosanto diritto alle libere uscite in avanti. In questa domenica sera genovese, Yann Bisseck non si è fatto mancare quasi niente, compreso il traguardo della vetta di classifica raggiunta con l’atteso suo primo gol di stagione". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Bisseck contro il Genoa.

Il gigante tedesco, tra l'altro, ha segnato uno dei gol più rapidi fatti da un difensore dell'Inter nel recente passato, poco più di 5 minuti, cosa che non capitava dal 2018 quando fu Cancelo a segnare contro il Cagliari dopo 2'31''. E Bisseck ci era andato vicino anche contro il Liverpool ma il suo tiro è stato poi deviato dal braccio di Van Dijk, non sanzionato dall'arbitro Zwayer e nemmeno dal VAR.

Bisseck, poi, nel corso della gara ha giocato anche da centrale dopo l'ammonizione presa da Akanji ad inizio secondo tempo. E anche il difensore tedesco è finito sul taccuino dell'arbitro Doveri per un fallo tattico nella fase di massima spinta dei genoani. "In Supercoppa tornerà, comunque, al ruolo di “braccetto”, lì dove cresce senza più limiti su precisa intuizione di Cristian Chivu. A dirla tutta, però, la difesa interista sembra dare il meglio di sé quando si trasforma in attacco: al momento, solamente il Borussia Dortmund (sei) ha mandato in gol più difensori rispetto ai nerazzurri, fermi a cinque come il Como.

Nel dettaglio, altre ai due centri di Dimarco, se ne aggiungono uno a testa per Bastoni, Carlos Augusto, Dumfries e adesso proprio Bisseck. Il tedesco è abitudinario e pure recidivo: dal suo esordio in Serie A nella stagione 2023-24 nessun difensore centrale l’ha messa dentro più di lui in campionato. È arrivato a sei, come Gatti, Mancini e Martinez Quarta. Li aveva segnati di destro e di testa, poteva mai mancare il sinistro?", la chiosa de La Gazzetta dello Sport.