I traguardi di Lautaro e l’impatto di Bisseck: Genoa-Inter, numeri e curiosità

I numeri e le curiosità del match valido per la 15ª giornata di Serie A e vinto dai nerazzurri coi risultati di 2-1

Alessandro De Felice Redattore 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 23:32)

Una vittoria pesante, costruita con personalità e maturità, che vale la vetta della classifica. L’Inter espugna Marassi superando il Genoa per 2-1 grazie ai gol di Yann Bisseck e Lautaro Martínez e sale al comando del campionato con 33 punti dopo quindici giornate.

Una serata di grande sostanza per la squadra di Cristian Chivu, capace di colpire subito, gestire i momenti della gara e confermare ancora una volta la propria solidità anche lontano da San Siro.

I NUMERI NERAZZURRI

Il successo di Genova consolida un trend storico: per la prima volta nella sua storia in Serie A l’Inter ha vinto almeno cinque delle prime sette gare esterne di campionato per tre stagioni consecutive.

Con questa partita i nerazzurri raggiungono quota 34 gol dopo 15 gare per il sesto campionato consecutivo, tante volte quante erano riusciti a farlo nei precedenti 69 tornei di massima serie. La produzione offensiva resta dunque su livelli altissimi, supportata anche da un contributo fondamentale del reparto difensivo. Solo il Borussia Dortmund ha mandato in gol più difensori nei cinque principali campionati europei in questa stagione, mentre in Serie A nessuna squadra ha fatto meglio dell’Inter: sei reti arrivate dai difensori, un dato che racconta varietà di soluzioni e grande partecipazione alla fase offensiva.

La vittoria di Marassi allunga anche la striscia positiva contro il Genoa in trasferta. L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette gare esterne contro i rossoblù in Serie A, con quattro vittorie e tre pareggi. Solo una volta, tra il 1960 e il 1990, i nerazzurri avevano fatto meglio, restando senza sconfitte per undici trasferte consecutive.

I NUOVI TRAGUARDI DI LAUTARO

Ancora decisivo Lautaro Martínez, che continua a essere il punto di riferimento offensivo dell’Inter. Il capitano è uno dei soli quattro giocatori nei cinque grandi campionati europei ad aver partecipato ad almeno 10 gol in ciascuna delle ultime sette stagioni: per lui, nel campionato in corso, otto reti e tre assist, al pari di nomi come Mbappé, Haaland e Kane.

Dal suo esordio in Serie A nel 2018/19 nessuno ha collezionato più partite con almeno un gol e un assist nella stessa gara rispetto a Lautaro: 15, come Romelu Lukaku e Ciro Immobile.

Il gol contro il Genoa prolunga anche il suo momento positivo: Lautaro è andato a segno in tre partite consecutive di campionato, con quattro reti complessive nel parziale, un dato che non si registrava dallo scorso gennaio.

L'IMPATTO PERFETTO DI BISSECK

La partita si è aperta con la firma di Yann Bisseck, protagonista di un avvio fulminante. Dal suo debutto in Serie A nella stagione 2023/24 nessun difensore centrale ha segnato più gol di lui nel massimo campionato: sei, al pari di Federico Gatti, Gianluca Mancini e Lucas Martínez Quarta.

Un bottino che racconta il suo impatto crescente nel sistema nerazzurro.

Il suo gol al minuto 5 e 21 secondi è inoltre il più precoce realizzato da un difensore dell’Inter in Serie A dai tempi di João Cancelo, che nell’aprile 2018 andò a segno contro il Cagliari su punizione diretta dopo appena 2 minuti e 31 secondi.