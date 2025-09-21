FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Inter-Sassuolo, chi è l’arbitro? Precedenti con Marinelli e designazione completa

serie a

Inter-Sassuolo, chi è l’arbitro? Precedenti con Marinelli e designazione completa

Inter-Sassuolo, chi è l’arbitro? Precedenti con Marinelli e designazione completa - immagine 1
Chi dirige la sfida di San Siro, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A: chi sono VAR e AVAR
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'arbitro di Inter-Sassuolo, gara valida per la 4ª giornata di Serie A sarà Livio Marinelli, della sezione di Tivoli.

Per il 40enne si tratta dell’ottavo precedente con i nerazzurri: il bilancio è positivo con cinque vittorie e due sconfitte.

L’ultima volta che Marinelli ha diretto l’Inter è stata a gennaio 2025, in occasione della vittoria 4-0 a Lecce.

Inter-Sassuolo, chi è l’arbitro? Precedenti con Marinelli e designazione completa- immagine 2
Getty Images

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Mondin-Rossi

Quarto ufficiale: Perri

VAR: Pezzuto

Assistente VAR: Chiffi

 

Leggi anche
Stipendi Inter 25/26: Akanji in testa tra i nuovi! Dal più alto al più basso, l’elenco...
Inter, la probabile formazione anti-Sassuolo: chance Darmian? Chivu pensa a 6 cambi

© RIPRODUZIONE RISERVATA