L'arbitro di Inter-Sassuolo, gara valida per la 4ª giornata di Serie A sarà Livio Marinelli, della sezione di Tivoli.
Inter-Sassuolo, chi è l’arbitro? Precedenti con Marinelli e designazione completa
Chi dirige la sfida di San Siro, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A: chi sono VAR e AVAR
Per il 40enne si tratta dell’ottavo precedente con i nerazzurri: il bilancio è positivo con cinque vittorie e due sconfitte.
L’ultima volta che Marinelli ha diretto l’Inter è stata a gennaio 2025, in occasione della vittoria 4-0 a Lecce.
LA DESIGNAZIONE COMPLETA
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin-Rossi
Quarto ufficiale: Perri
VAR: Pezzuto
Assistente VAR: Chiffi
