Inter, la probabile formazione anti-Sassuolo: chance Darmian? Chivu pensa a 6 cambi

Dall'Ajax al Sassuolo con sei cambi di formazione: ecco l'Inter che ha in mente Cristian Chivu contro il Sassuolo
Alessandro Cosattini Redattore 

“Sicuramente un Martinez giocherà”, ha detto Cristian Chivu in conferenza. Lautaro è in miglioramento, ma dovrebbe partire dalla panchina: si va verso la conferma di Pio Esposito accanto a Thuram in attacco.

Secondo calciomercato.com, “in difesa dovrebbe rivedersi Bisseck a destra. A centrocampo chance per Sucic, mentre a destra Darmian potrebbe far riposare Dumfries”, si legge.

Questa la probabile formazione nerazzurra: Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, Pio Esposito.

Sarebbero così 6 i cambi dall'Ajax al Sassuolo: Martinez per Sommer, Bisseck per Akanji, Acerbi per De Vrij, Darmian per Dumfries, Sucic per Mkhitaryan e Carlos Augusto per Dimarco.

