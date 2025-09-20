Inter, come gioca il Sassuolo di Grosso? Risultati e probabile formazione

Il Sassuolo, ritornato in Serie A dopo un anno nella serie cadetta, ha iniziato il suo campionato totalizzando tre punti nelle prime tre gare, con tre reti fatte e cinque subite.

Grosso dovrebbe schierare un 4-3-3 con Maric in porta, difesa a quattro con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig, centrocampo composto da Vranckx, Matic e Koné e il tridente offensivo Berardi, Pinamonti e Laurienté.