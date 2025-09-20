FC Inter 1908
Inter, come gioca il Sassuolo di Grosso? Risultati e probabile formazione

Il focus sulla prossima avversaria dell'Inter domani sera a San Siro, nella sfida valida per la 4ª giornata di Serie A
Alessandro De Felice
Il Sassuolo, ritornato in Serie A dopo un anno nella serie cadetta, ha iniziato il suo campionato totalizzando tre punti nelle prime tre gare, con tre reti fatte e cinque subite.

L'esordio in questo campionato ha visto i neroverdi cadere in casa per 2-0 contro il Napoli. Poi altro ko, questa volta per 3-2, sul campo della Cremonese.

Nell'ultima gara giocata è arrivato il primo successo: 1-0 al Mapei Stadium contro la Lazio.

La stagione della squadra allenata da Fabio Grosso era iniziata con la vittoria per 1-0 contro il Catanzaro nel primo turno di Coppa Italia.

Grosso dovrebbe schierare un 4-3-3 con Maric in porta, difesa a quattro con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig, centrocampo composto da Vranckx, Matic e Koné e il tridente offensivo Berardi, Pinamonti e Laurienté.

 

