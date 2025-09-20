FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Genoa

Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, il Bologna di Vincenzo Italiano cerca di risollevarsi ospitando il Genoa di Vieira
Marco Macca
Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, il Bologna di Vincenzo Italiano cerca di risollevarsi ospitando il Genoa di Vieira. Ecco le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira.

