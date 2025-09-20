Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Genoa

Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, il Bologna di Vincenzo Italiano cerca di risollevarsi ospitando il Genoa di Vieira. Ecco le formazioni ufficiali:
Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, il Bologna di Vincenzo Italiano cerca di risollevarsi ospitando il Genoa di Vieira
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira.
