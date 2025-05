È stata una penultima giornata di Serie A molto intensa, con in palio molto. Moltissimo nelle gare tra Parma e Napoli e Inter e Lazio finite entrambi con un pareggio. E con quattro espulsioni: tutti gli allenatori si sono visti sventolare davanti il cartellino rosso. Così dal giudice sportivo arriva per tre di loro, Conte , Inzaghi e Baroni , una giornata di squalifica e cinquemila euro di multa. A Chivu è stata risparmiata la multa ma sarà squalificato nell'ultima gara di campionato.

Queste le motivazioni del giudice sportivo: "Antonio Conte (Napoli): ammonizione (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 45esimo del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore e dei componenti della panchina della squadra avversaria". A Inzaghi una giornata e cinquemila euro di multa "per avere, al 43esimo del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". 5mila euro di multa e squalifica anche per l'allenatore della Lazio con la stessa motivazione utilizzata per il collega nerazzurro.