Il francese dell’Inter cerca continuità e il primo sigillo ai bianconeri, stimolato anche dalla concorrenza interna con Bonny.

Marcus Thuram ha iniziato la stagione con una doppietta contro il Torino, ma è rimasto a secco nella seconda giornata contro l’Udinese, ripetendo lo stesso andamento dell’avvio dello scorso campionato.Un anno fa, dopo due reti al Genoa e una pausa con il Lecce, l’attaccante francese si era poi sbloccato con un’altra doppietta alla terza giornata contro l’Atalanta, portando l’Inter a quota sette punti.

Questa volta, la terza gara sarà contro la Juventus a Torino, campo tradizionalmente ostico per i nerazzurri. Thuram non ha mai segnato ai bianconeri con la maglia dell’Inter, limitandosi a un assist nell’1-1 della stagione 2023/24.

In generale, la sua scarsa incisività nei big match è stata una costante, con l’eccezione del gol di tacco al Barcellona. Nella scorsa stagione ha chiuso con 14 reti in campionato e 4 in Champions League, colpendo soprattutto avversarie di medio livello: Genoa (2), Atalanta (2), Torino (3), Verona (2), Parma (2, uno all’andata e uno al ritorno), Lazio (1), Como (1), Empoli (1). I goal in Champions sono invece arrivati contro Feyenoord (2, uno all’andata e uno al ritorno), Young Boys (1) e Barcellona (1).

Come evidenzia Calciomercato.com, la nuova stagione presenta però una differenza importante: alle spalle di Thuram c’è Bonny, che offre garanzie maggiori rispetto ai predecessori Arnautovic e Correa.

La sua presenza rappresenta sia un supporto per gestire i carichi stagionali, sia uno stimolo per Thuram, che dovrà migliorare continuità realizzativa e incisività nei match più pesanti, a partire proprio dalla sfida di sabato sera contro la Juventus.

“Ma la presenza di Bonny alle sue spalle rappresenta un grande incentivo anche per le motivazioni di Thuram, che se vuole conservare a lungo il posto da titolare sa di non potersi permettere lunghe flessioni”.

Ora per Thuram ci sono due obiettivi da provare a raggiungere:

“Segnare con maggiore continuità nell’arco della stagione e piazzare qualche zampata vincente anche in qualche match pesante, come potrebbe essere quello di sabato sera a Torino contro la Juventus”.