Lega Serie A, decretato il Coach Of The Month di agosto

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le prime due giornate del campionato di Serie A.

“Una partenza in campionato a punteggio pieno, un calcio sfrontato e convincente e la voglia di stupire ancora, sono gli ingredienti dell’inizio di stagione della Cremonese di Davide Nicola. Il tecnico dei grigiorossi ha saputo imprimere da subito il suo carattere, presentando una squadra coraggiosa. E sia a San Siro che in casa ha giocato a viso aperto, con grinta e determinazione. Alla sua undicesima stagione in Serie A Nicola si conferma un tecnico estremamente preparato. Un allenatore che va ben oltre l’etichetta di ‘specialista delle salvezze’ meritata grazie alle tante imprese sportive delle passate stagioni”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo.