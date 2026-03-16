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fcinter1908 serie a La Fiorentina cala il poker: 4-1 alla Cremonese e scatto salvezza. E domenica c’è l’Inter

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La Fiorentina cala il poker: 4-1 alla Cremonese e scatto salvezza. E domenica c’è l’Inter

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Nello scontro diretto salvezza dello Zini, la Fiorentina di Paolo Vanoli rifila quattro gol alla Cremonese di Davide Nicola e compie uno scatto importante in classifica
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nello scontro diretto salvezza dello Zini, la Fiorentina di Paolo Vanoli rifila quattro gol alla Cremonese di Davide Nicola e compie uno scatto importante in classifica, visto che ora la viola si trova a 28 punti, a +4 proprio dai grigiorossi, ora terzultimi.

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Una partita senza storia a Cremona: il primo tempo si chiude sul 2-0 per la Fiorentina, che va a segno prima con Parisi e poi con Piccoli. Nella ripresa, E' Dodo con una grande azione in solitaria a battere Audero. La Cremonese prova a rientrare in partita poco prima dell'ora di gioco con Okereke, ma la rete di Gudmundsson spegne ogni speranza di rimonta.

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Un segnale, quello della Fiorentina, inviato anche all'Inter di Chivu, avversaria domenica nel posticipo del Franchi.

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