Nello scontro diretto salvezza dello Zini, la Fiorentina di Paolo Vanoli rifila quattro gol alla Cremonese di Davide Nicola e compie uno scatto importante in classifica, visto che ora la viola si trova a 28 punti, a +4 proprio dai grigiorossi, ora terzultimi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a La Fiorentina cala il poker: 4-1 alla Cremonese e scatto salvezza. E domenica c’è l’Inter
serie a
La Fiorentina cala il poker: 4-1 alla Cremonese e scatto salvezza. E domenica c’è l’Inter
Nello scontro diretto salvezza dello Zini, la Fiorentina di Paolo Vanoli rifila quattro gol alla Cremonese di Davide Nicola e compie uno scatto importante in classifica
Una partita senza storia a Cremona: il primo tempo si chiude sul 2-0 per la Fiorentina, che va a segno prima con Parisi e poi con Piccoli. Nella ripresa, E' Dodo con una grande azione in solitaria a battere Audero. La Cremonese prova a rientrare in partita poco prima dell'ora di gioco con Okereke, ma la rete di Gudmundsson spegne ogni speranza di rimonta.
Un segnale, quello della Fiorentina, inviato anche all'Inter di Chivu, avversaria domenica nel posticipo del Franchi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA