La Lazio rimonta ma non va oltre il 2-2 con il Parma e resta al sesto posto a 60 punti, al apri della Roma

La Lazio rimonta ma non va oltre il 2-2 con il Parma e resta al sesto posto a 60 punti, al pari della Roma e a -2 dal quarto posto occupato dalla Juve.

Il Parma va subito in vantaggio al 3' con Ondrejka e raddoppia con lo stesso ex Anversa ad inizio ripresa. La Lazio attacca e pareggia con Pedro, autore di una doppietta al 79' e all'84'. Lazio, come detto, a 60 punti mentre il Parma è quintultimo a 32 punti.