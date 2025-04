Lazio-Parma è uno dei due posticipi di questa sera in Serie A: ecco le formazioni ufficiali scelte da Baroni e Chivu per il match di stasera

Sono appena uscite le formazioni ufficiali, ecco tutte le scelte. Dia alle spalle di Castellanos nei padroni di casa, giocano Marusic e Pellegrini come terzini e in porta c'è ancora Mandas e non Provedel. Panchina per Man negli ospiti: gioca la coppia Pellegrino-Bonny in attacco, la novità è Ondrejka alle loro spalle.