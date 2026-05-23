All'Olimpico era passata in vantaggio la squadra nerazzurro, poi in pochi minuti i gol di Dele-Bashiru e dello spagnolo alla sua ultima gara in biancoceleste

Si chiude con una vittoria per due a uno contro il Pisa il campionato della Lazio . Nell'ultima gara all'Olimpico, contro la squadra già retrocessa in Serie B, la squadra di Maurizio Sarri vince in rimonta e chiude a 54 punti la sua stagione, al nono posto della classifica. Era passata in vantaggio proprio la squadra nerazzurra al 33esimo del primo posto con un gol di testa di Moreo.

Il pari dei biancocelesti arriva dopo dieci minuti: un piattone all'angolino di Dele-Bashiru. La rimonta la compie Pedro (omaggiato dai tifosi biancocelesti) alla sua ultima stagione con la squadra biancoceleste: assist di Noslin, il giocatore di sinistro tira sul palo più lontano e il portiere avversario non può farci moltissimo. È la partita d'addio al club biancoceleste del calciatore spagnolo e potrebbe anche essere l'ultima di Sarri con l'Atalanta che sarebbe pronta a ingaggiarlo.