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fcinter1908 serie a Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: l’autorete di Comuzzo vale un punto per i bergamaschi
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Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: l’autorete di Comuzzo vale un punto per i bergamaschi
Il risultato finale e i marcatori del primo match di questo ultimo weekend di Serie A
Il campionato di Fiorentina e Atalanta è già terminato. Le due squadre si sono sfidate stasera, nell'anticipo del venerdì dell'ultimo turno di Serie A. 1-1 il risultato finale al Franchi, propiziato dalla rete di Piccoli, ora in viola ma ex di turno, e dall'autogol di Comuzzo nel finale.
La Fiorentina chiude così una stagione disastrosa, ma per fortuna dei viola terminata con una salvezza raggiunta senza troppi patemi: magrissima soddisfazione rispetto ai timori coltivati fino a un certo momento. L'Atalanta invece era già certa del settimo posto.
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