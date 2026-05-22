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Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: l’autorete di Comuzzo vale un punto per i bergamaschi

Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: l’autorete di Comuzzo vale un punto per i bergamaschi - immagine 1
Il risultato finale e i marcatori del primo match di questo ultimo weekend di Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Il campionato di Fiorentina e Atalanta è già terminato. Le due squadre si sono sfidate stasera, nell'anticipo del venerdì dell'ultimo turno di Serie A. 1-1 il risultato finale al Franchi, propiziato dalla rete di Piccoli, ora in viola ma ex di turno, e dall'autogol di Comuzzo nel finale.

La Fiorentina chiude così una stagione disastrosa, ma per fortuna dei viola terminata con una salvezza raggiunta senza troppi patemi: magrissima soddisfazione rispetto ai timori coltivati fino a un certo momento. L'Atalanta invece era già certa del settimo posto.

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