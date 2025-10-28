Lecce-Napoli apre la nona giornata di Serie A 2025-2026. Ecco le formazioni ufficiali del match del Via del Mare, le scelte di Di Francesco e Conte.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli: fuori McTominay e Hojlund
Lecce: Falcone ©, Gaspar, Berisha, Veiga, Banda, Ramadani, Camarda, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti.
A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Morente, Štulić, N’Dri, Helgason, Kouassi, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Napoli: Milinković-Savić, Buongiorno, Juan Jesus, Gilmour, Olivera, Elmas, Politano, Di Lorenzo ©, Lucca, Lang, Anguissa.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutiérrez, Neres, McTominay, Rrahmani, Hojlund, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte
Arbitro: Giuseppe Collu sez. di Cagliari
Assistenti: Luigi Rossi sez. di Rovigo – Alex Cavallina sez. di Parma
IV Ufficiale: Luca Massimi sez. di Termoli
VAR: Matteo Gariglio sez. di Pinerolo
AVAR: Daniele Paterna sez. di Teramo
