Alle 15 al Via del Mare scenderanno in campo Lecce e Sassuolo per il match valido per la settima giornata di Serie A.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Sassuolo: panchina per Camarda
Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Sassuolo, le scelte di Di Francesco e Grosso. Panchina per Camarda.
Lecce: Falcone ©, Gaspar, Morente, Štulić, Berisha, Veiga, Ramadani, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Banda, Kouassi, Camarda, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Sassuolo: Murić, Doig, Walukiewicz, Berardi, Matić, Romagna ©, Idzes, Vranckx, Thorstvedt, Laurienté, Pinamonti. A disposizione: Turati, Zacchi, Cande, Volpato, Cheddira, Skjellerup, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Pierini, Koné. Allenatore: Fabio Grosso
Arbitro: Valerio Crezzini sez. di Siena
Assistenti: Alessandro Costanzo sez. di Orvieto – Matteo Passeri sez. di Gubbio
IV Ufficiale: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata
VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo
AVAR: Davide Ghersini sez. di Genova
