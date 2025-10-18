FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Sassuolo: panchina per Camarda

Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Sassuolo, le scelte di Di Francesco e Grosso
Alle 15 al Via del Mare scenderanno in campo Lecce e Sassuolo per il match valido per la settima giornata di Serie A.

Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Sassuolo, le scelte di Di Francesco e Grosso. Panchina per Camarda.

Lecce: Falcone ©, Gaspar, Morente, Štulić, Berisha, Veiga, Ramadani, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Banda, Kouassi, Camarda, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Sassuolo: Murić, Doig, Walukiewicz, Berardi, Matić, Romagna ©, Idzes, Vranckx, Thorstvedt, Laurienté, Pinamonti. A disposizione: Turati, Zacchi, Cande, Volpato, Cheddira, Skjellerup, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Pierini, Koné. Allenatore: Fabio Grosso

Arbitro: Valerio Crezzini sez. di Siena

Assistenti: Alessandro Costanzo sez. di Orvieto – Matteo Passeri sez. di Gubbio

IV Ufficiale: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata

VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo

AVAR: Davide Ghersini sez. di Genova

