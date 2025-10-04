Gol ed emozioni a non finire all'Olimpico: la gara tra Lazio e Torino termina con il punteggio di 3-3, con Cataldi che evita la sconfitta ai suoi trasformando un calcio di rigore al 103'. Granata in vantaggio al 16', ma i padroni di casa ribaltano il punteggio prima della fine del primo tempo con una doppietta di Cancellieri. Nella ripresa gli ospiti trovano il pari con Adams e si portano addirittura avanti con Coco al 93', ma a tempo ormai scaduto arriva il tiro dagli 11 metri che chiude la contesa.
Serie A, Lazio-Torino 3-3: partita infinita, due gol nel recupero. Parma-Lecce 0-1
Gol ed emozioni a non finire all'Olimpico, con Cataldi che segna su rigore al 103'. Sottil condanna gli emiliani
Nell'altra gara giocata, il Lecce vince di misura sul campo del Lecce: decisivo il gol segnato al 38' del primo tempo da Sottil. I salentini agganciano a quota 6 punti proprio la formazione ducale.
