Linus: “Juve in corsa se batte Atalanta. Inter va piano, giocatori agée ma…”

Linus, conduttore di Radio Dee Jay e noto tifoso della Juventus, ha parlato delle chance scudetto per la sua squadra prima della partita con l'Atalanta. «È incredibile. È scattata l'euforia, se la Juve vince con l'Atalanta torniamo in corsa per lo scudetto. È un paradosso, dato quanto stava succedendo fino a qualche settimana fa», ha detto.

«Ma è la testa del campionato che va piano e non è merito della Juve, insomma. L'Inter sta andando piano? L'Inter è un po' stanca, anche perché è impegnata su tanti fronti ma anche l'età media dei giocatori è alta. Ma d'altronde è la base di del buon lavoro fatto da Marotta quello di prendere giocatori agée ma ancora forti. Un miliardo di dollari arabi per il Mondiale per Club? Ho visto Infantino che descriveva questo miliardo con l'atteggiamento contrito di chi vuole aiutare il calcio che ovviamente non ne ha bisogno», ha concluso.