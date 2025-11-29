FC Inter 1908
Mancato rigore in Milan-Lazio, Caputi: “Collu ha scelto il modo peggiore per…”

Il pensiero del noto giornalista su quanto accaduto nel finale di gara di Milan-Lazio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Milan-Lazio ha generato polemiche destinate a caratterizzare la cronaca anche nei prossimi giorni. L'episodio del finale di gara non ha convinto del tutto molti addetti ai lavori. Ne ha parlato anche il noto giornalista Massimo Caputi, attraverso un commento condiviso su X.

Allegri Sarri Milan Lazio
Getty Images

Questo il pensiero del giornalista: "Decidere di non assegnare il calcio di rigore per un fallo subito da Pavlovic è il modo peggiore pensato da Collu per non assegnare il calcio di rigore", ha scritto.

