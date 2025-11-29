Sulle ali dell'entusiasmo per il derby di una settimana fa il Milan ha vinto ancora. Questa sera la squadra di Allegri ha battuto 1-0 la Lazio al Meazza, grazie a una rete di Leao a metà ripresa. Non senza polemiche negli ultimi istanti, ma in assoluto corto muso.
Serie A, Milan-Lazio 1-0 risultato finale: altro corto muso con polemiche nel finale
Vittoria dei rossoneri dopo il derby di domenica scorsa: fa discutere la decisione dell'arbitro Collu
Al 95' l'episodio che ha caratterizzato il finale di gara. Romagnoli impatta al volo un pallone arrivato dalla sinistra, la palla finisce sul braccio di Pavlovic e poi in corner. L'arbitro Collu, dopo un lungo OFR e un rosso ad Allegri per proteste, ha negato il rigore ai biancocelesti per un fallo subito dal difensore rossonero prima dell'impatto con il braccio.
I rossoneri così si portano momentaneamente al primo posto in campionato, in attesa degli altri match di giornata. Domani toccherà all'Inter a Pisa rispondere, prima di Roma-Napoli.
