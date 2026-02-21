Milan, Allegri: “Inter netta favorita scudetto. Se poi cascano di sotto…”

Le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno di campionato

Daniele Vitiello Redattore/inviato 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 14:32)

Max Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Parma. Qui alcune delle sue considerazioni anche in ottica scudetto per i rossoneri: "Quanto pesa la gara? E' molto importante. Più avanti andiamo e più le partite diventano importanti. Mancano 13 partite, quindi ci sono 39 punti a disposizione. Speriamo di farne il più possibile. Parlare di quello che è successo non ha senso, parliamo della partita di domani, perché il Parma sta facendo buone cose. Quindi è una squadra difensivamente molto bravi, così come sulle palle inattive. Bisognerà fare una partita molto ordinata e compatta".

Il nervosismo post Como è per gli episodi della partita o per aver perso il ritmo dell'Inter?

"No, assolutamente. Il campionato è ancora lungo, mancano 13 partite. Noi dobbiamo fare il nostro dovere, a partire dal battere il Parma. Mi dispiace domani non essere in partita. Non commento e non dico altro, quindi passiamo oltre. Per noi queste due partite sono molto partite, così come il derby e e le altre, fino a che non abbiamo centrato l'obiettivo.

L'Inter sta viaggiando molto forte, e con 13 partite a disposizione, a una media di 2 punti a partita, superano i 90. 88/90. Quindi per noi arrivare a 90, da 54 che ne abbiamo, dobbiamo fare 36 punti, quindi 12 vittoria e una sconfitta. Se poi l'Inter casca di sotto e non siamo bravi a sfruttare quelli che può essere i loro errori la responsabilità è nostra, ma l'Inter è la netta favorita per lo scudetto".

Se potesse suggerire un'innovazione da portare per migliorare, per crescere, ti piacerebbe avere il VAR a chiamata o un'altra idea?

"Così su due piedi è difficile dire cosa bisogna fare. Ho sempre detto, e ripeto, che sull'oggettività bisogna cercare di arrivare a non sbagliare. Sulla soggettività ci saranno sempre decisioni che possono accontentare uno e scontentare l'altro. Sull'utilizzo del VAR, eccetera, si possono migliorare tante cose e lo faranno nel migliore dei modi".

Come si fanno le rimonte scudetto?

"C'è solo una cosa che si può fare: filotto di vittorie noi mentre gli altri un filotto di pareggi".