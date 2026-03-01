FC Inter 1908
Milan, Allegri: “Vittoria per preparare bene il derby. Inter? Speriamo che domenica…”

Le parole dell'allenatore rossonero al termine della gara vinta dal Milan contro la Cremonese in trasferta
Daniele Vitiello
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato questo pomeriggio ai microfoni di DAZN, al termine del match vinto dai rossoneri in trasferta a Cremona. Qui le sue considerazioni:

"La Cremonese è una squadra complicata da affrontare. Estupinian? E' entrato molto bene, anche gli altri subentrati hanno fatto bene. Bartesaghi è stato straordinario, è uscito nel momento giusto, il merito è tutto suo. Vincere oggi era importante per cancellare la delusione per la sconfitta con il Parma, per recuperare punti importanti per il nostro obiettivo e prepararci bene per il derby.

Tridente? Al momento è una soluzione a gara in corso, perché quando si alzano i ritmi gli esterni lavorano molto e perdiamo un po' di lucidità. Vedremo cammin facendo, ora più dei moduli mi interessa l'obiettivo troppo grosso da centrare. Le squadre dietro continuano a far punti, noi dobbiamo fare un passettino alla volta, sapendo che la strada è ancora molto lunga. Derby ultima chance per lo scudetto? Nel derby può succedere di tutto. L'Inter ha vinto 22 partite, 4 ne ha perse e 1 sola pareggiata. Speriamo che domenica i numeri le vadano contro", ha chiuso sorridendo.

