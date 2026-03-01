Tridente? Al momento è una soluzione a gara in corso, perché quando si alzano i ritmi gli esterni lavorano molto e perdiamo un po' di lucidità. Vedremo cammin facendo, ora più dei moduli mi interessa l'obiettivo troppo grosso da centrare. Le squadre dietro continuano a far punti, noi dobbiamo fare un passettino alla volta, sapendo che la strada è ancora molto lunga. Derby ultima chance per lo scudetto? Nel derby può succedere di tutto. L'Inter ha vinto 22 partite, 4 ne ha perse e 1 sola pareggiata. Speriamo che domenica i numeri le vadano contro", ha chiuso sorridendo.