Nel finale c'è tempo, prima dei 7' di recupero, per la prima espulsione di Max Allegri nel suo secondo mandato rossonero. L'allenatore toscano ha maldigerito la decisione dell'arbitro di annullare, in seguito a un'OFR, un rigore su Nkunku che aveva inizialmente concesso per fallo di Freuler. Allegri ha subito riferito qualcosa al quarto uomo che a sua volta ha chiesto al direttore di gara di estrarre il cartellino rosso.