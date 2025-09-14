FC Inter 1908
Milan-Bologna finisce 1-0: Modric mette la firma sul corto muso. Allegri espulso

Prima vittoria per la squadra rossonera a San Siro dopo la sconfitta all'esordio davanti al proprio pubblico contro la Cremonese
Daniele Vitiello
Vince 1-0 il Milan di Massimiliano Allegri a San Siro contro il Bologna. Primo successo in casa per i rossoneri, in piena sintonia con la filosofia del loro allenatore. Gara brutta, dai ritmi piuttosto lenti, ma caratterizzata da una buona solidità difensiva. La firma sul corto muso è di Luka Modric, con un destro di giustezza dall'altezza del dischetto su cross basso dalla destra di Saelemaekers.

Nel finale c'è tempo, prima dei 7' di recupero, per la prima espulsione di Max Allegri nel suo secondo mandato rossonero. L'allenatore toscano ha maldigerito la decisione dell'arbitro di annullare, in seguito a un'OFR, un rigore su Nkunku che aveva inizialmente concesso per fallo di Freuler. Allegri ha subito riferito qualcosa al quarto uomo che a sua volta ha chiesto al direttore di gara di estrarre il cartellino rosso.

