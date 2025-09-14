Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Milan-Bologna. Queste le sue considerazioni: "Vogliamo vincere la prima in casa, sarebbe la cosa più importante. Anche con la Cremonese abbiamo fatto una buona partita, stasera bisogna fare un'ottima fase difensiva e sviluppare le qualità offensive dei singoli giocatori.

Gimenez in gol con il Messico? Aveva fatto bene anche prima con noi, gli sono stati annullati anche gol, ci sta che possa segnare stasera. E' un ottimo giocatore, il centravanti del Milan: siamo tutti contenti di averlo. Stasera andava giocata con i giocatori che ho, Nkunku ha 25-30 minuti nelle gambe, Pulisic è appena rientrato dalla nazionale. Rabiot? Un po' vagabondo è (ride, ndr). Ha alzato il livello della squadra, ora dobbiamo essere bravi a trovare un risultato contro il Bologna".