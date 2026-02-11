FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Milan, De Winter: “A fine stagione contenti se torneremo in Champions. Con le piccole…”

serie a

Milan, De Winter: “A fine stagione contenti se torneremo in Champions. Con le piccole…”

Milan, De Winter: “A fine stagione contenti se torneremo in Champions. Con le piccole…” - immagine 1
Le parole del difensore rossonero nell'intervista concessa oggi a TuttoSport
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Koni De Winter, difensore del Milan, ha parlato della sua stagione e di quella dei rossoneri in una intervista concessa oggi a TuttoSport: «Secondo me non ho fatto così male nella prima metà di stagione. Ho sbagliato due gare, con la Lazio in Coppa Italia e col Napoli a Riad, ma capita a tutti. Ultimamente ho trovato continuità e forse da fuori sembra che stia giocando meglio».

Milan, De Winter: “A fine stagione contenti se torneremo in Champions. Con le piccole…”- immagine 2

Il gol all'Olimpico contro la Roma è stato il momento più bello da quando è al Milan?

«No, scelgo la firma del contratto, lì è svoltata la mia carriera».

Venerdì andate a Pisa: ha capito perché con le piccole avete avuto più difficoltà rispetto alle sfide con le squadre più forti?

«Qualcosa è andato storto in quelle gare, è vero, ma abbiamo analizzato tutto e sappiamo cosa fare».

A fine stagione sarebbe felice se...

«Se avremo dato tutto quello che potevamo e se torneremo in Champions. Il Mondiale? Una bellissima esperienza che spero di vivere, il Milan mi può aiutare a essere più forte ed essere quindi convocato».

Leggi anche
Serie A – Due giornate di squalifica più multa per Matic. Stop per altri 6
Tommasi (Commissione arbitri): “Non esiste il rigore per il Napoli. Errore e OFR...

© RIPRODUZIONE RISERVATA