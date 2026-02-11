Koni De Winter, difensore del Milan, ha parlato della sua stagione e di quella dei rossoneri in una intervista concessa oggi a TuttoSport: «Secondo me non ho fatto così male nella prima metà di stagione. Ho sbagliato due gare, con la Lazio in Coppa Italia e col Napoli a Riad, ma capita a tutti. Ultimamente ho trovato continuità e forse da fuori sembra che stia giocando meglio».