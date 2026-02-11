Serie A – Due giornate di squalifica più multa per Matic. Stop per altri 6

La sanzione più severa, due giornate di stop e un'ammenda di 10mila euro, è stata inflitta a Nemanja Matic del Sassuolo, espulso per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, mentre un turno di stop, e una multa di duemila euro, dovrà osservare Mariano Troilo, del Parma, che dopo essere stato espulso per doppia ammonizione ha ritardato l'uscita dal campo, continuando a protestare in modo plateale, prima all'intervento del proprio capitano per allontanarlo.