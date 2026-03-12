Dietro al Milan, le società più multate sono il Lecce (107mila euro) e la Roma (93mila e 500 euro): ultimo, cioè meno multato, il Sassuolo

Matteo Pifferi Redattore 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 02:02)

Nuova multa per il Milan, dopo il derby vinto contro l'Inter in Serie A. I rossoneri sono stati multati dal Giudice Sportivo per altri 22mila euro a causa di rientri in campo tardivi per i secondi tempi (l'ultimo, nella stracittadina, è stato di due minuti). Fin qui, i numerosi ritardi sono costati al Diavolo circa 107mila euro.

E il Diavolo, tra multe varie prese in stagione (lancio di oggetti, cori offensivi ecc...) ha superato quota 121.500 euro, diventando la società più sanzionata della Serie A. Un record.

Milan, record di multe in Serie A — Ma perché i rossoneri rientrano spesso in campo in ritardo per i secondi tempi? Più che di errori di calcolo, per la squadra di Allegri potrebbe trattarsi di una vera e propria strategia. Insomma, una sorta di questione di nervi, soprattutto considerando la grande attenzione del tecnico per tutti i dettagli, anche extra-campo.

Dietro al Milan, le società più multate sono il Lecce (107mila euro) e la Roma (93mila e 500 euro). Il club meno multato è invece il Sassuolo (4mila euro).