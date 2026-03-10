L’arbitro La Penna torna a dirigere in Serie A ad un mese da Inter-Juventus

Il direttore di gara era stato 'retrocesso' in Serie B dopo l'episodio Bastoni-Kalulu che è diventato clamoroso per l'eco avuta

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 14:24)

A un mese dalla partita tra Inter-Juventus, Federico La Penna torna ad arbitrare in Serie A. Il direttore di gara che è finito al centro delle polemiche dopo il rinomatissimo episodio Bastoni-Kalulu che sembra aver squarciato il cielo e pure la terra se si pensa al frastuono che ha fatto è pronto a tornare nel massimo campionato dopo un periodo di 'retrocessione' in Serie B.

L'arbitro della sezione di Roma1 dovrebbe già essere tra gli arbitri della Serie A nel prossimo turno, scrive La Gazzetta dello Sport nel box in cui si parla della reazione della classe arbitrale rispetto al fallo in area di mano di Ricci nel derby tra Milan e Inter.

Secondo Rocchie i suoi il colpo di braccio arriva in dinamica senza aumentare il volume del corpo e il giocatore (in un secondo tempo) tenta di ritrarre il braccio e quello smorza la punibilità.

(Fonte: GdS)