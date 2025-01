Le formazioni ufficiali di Monza-Cagliari, match valido per la 19° giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata

Tutto pronto per Monza -Cagliari, match valido per la 19° giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 12.30.

Le scelte di formazione di Bocchetti e Davide Nicola per il match che mette in palio importanti punti in ottica salvezza.