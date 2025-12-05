Napoli, Ferlaino: “Sono rimasto a più di 100 anni fa e per me la Juventus è…”

Cresce l'attesa per Napoli-Juventus, big-match della prossima giornata di Serie A. Al Maradona torna l'ex Luciano Spalletti con i bianconeri che cercano punti per risalire in classifica.
"Ce ne sono tanti di Napoli-Juventus che porto nel cuore, quella punizione di Maradona la ricordo con tanto amore", ammette Ferlaino
A Radio Kiss Kiss è intervenuto l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, che ha parlato così:
“La Juventus la considero una squadra straniera, io sono di Napoli e quindi loro che sono di Torino li considero così, sono fermo al 1870 e non sono più andato avanti.
Ce ne sono tanti di Napoli-Juventus che porto nel cuore, quella punizione di Maradona la ricordo con tanto amore e gioia, ma non voglio parlare di lui altrimenti mi emoziono, è il mio Dio.
Conte è molto bravo, speriamo che abbia anche fortuna, perché nella vita ce ne vuole molta.
