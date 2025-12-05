FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Napoli, Ferlaino: “Sono rimasto a più di 100 anni fa e per me la Juventus è…”

serie a

Napoli, Ferlaino: “Sono rimasto a più di 100 anni fa e per me la Juventus è…”

Napoli, Ferlaino: “Sono rimasto a più di 100 anni fa e per me la Juventus è…” - immagine 1
"Ce ne sono tanti di Napoli-Juventus che porto nel cuore, quella punizione di Maradona la ricordo con tanto amore", ammette Ferlaino
Matteo Pifferi Redattore 

Cresce l'attesa per Napoli-Juventus, big-match della prossima giornata di Serie A. Al Maradona torna l'ex Luciano Spalletti con i bianconeri che cercano punti per risalire in classifica.

Napoli, Ferlaino: “Sono rimasto a più di 100 anni fa e per me la Juventus è…”- immagine 2
SM

A Radio Kiss Kiss è intervenuto l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, che ha parlato così:

“La Juventus la considero una squadra straniera, io sono di Napoli e quindi loro che sono di Torino li considero così, sono fermo al 1870 e non sono più andato avanti.

Napoli, Ferlaino: “Sono rimasto a più di 100 anni fa e per me la Juventus è…”- immagine 3
Getty Images

Ce ne sono tanti di Napoli-Juventus che porto nel cuore, quella punizione di Maradona la ricordo con tanto amore e gioia, ma non voglio parlare di lui altrimenti mi emoziono, è il mio Dio.

Conte è molto bravo, speriamo che abbia anche fortuna, perché nella vita ce ne vuole molta.

Leggi anche
Supercoppa in Arabia, la Lega Serie A presenta il pallone colorway Gold
Gran Galà del Calcio, la top 11 del 24/25: dominio nerazzurro, 5 interisti e solo 2 del Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA