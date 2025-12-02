Supercoppa in Arabia, la Lega Serie A presenta il pallone colorway Gold

Il pallone è stato realizzato per la 38esima edizione del trofeo che si giocherà a Riyadh con la formula delle final four

PUMA e Lega Calcio Serie A presentano la special edition di PUMA Orbita, il pallone ufficiale realizzato per la 38esima edizione della EA SPORTS FC Supercup, competizione che andrà in scena a Riyadh con la formula a quattro squadre, che prevede due Semifinali ad eliminazione diretta (il 18 dicembre 2025 Napoli vs. Milan e il 19 dicembre 2025 Bologna vs. Inter) e la Finale il 22 dicembre 2025. Il look premium di PUMA Orbita nella colorway Gold celebra l’eccellenza sportiva dei quattro Club partecipanti alla competizione.

"Realizzato con i più alti standard tecnologici, il pallone garantisce precisione nei passaggi, traiettorie stabili e un controllo ottimale. Ogni dettaglio è pensato per migliorare le prestazioni dei calciatori e offrire agli spettatori un’esperienza visiva coinvolgente. Il design non è solo decorativo, ma parte integrante della performance", si legge nel comunicato della Lega Calcio.

Le caratteristiche — "Il pallone PUMA Orbita FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e rende la palla più resistente all'abrasione e all`usura, aumentandone la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d`aria e un rimbalzo ottimali".

Grazie alla partnership tra Lega Calcio Serie A e EA SPORTS FC, il pallone PUMA sarà presto disponibile anche all’interno del videogioco EA SPORTS FC™ 26, permettendo ai fan di vivere in modo autentico la competizione nel mondo digitale.

