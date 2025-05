La squadra di Antonio Conte è arrivata all'ultima giornata di campionato con un punto di vantaggio sull'Inter: la partita contro il Cagliari, in programma venerdì 23 maggio, può regalare il quarto scudetto alla squadra partenopea. L'inviato di Skysport, Massimo Ugolini ha raccontato nei suoi interventi sul canale satellitare, che la città si sta preparando alla festa. Anche se si sta cercando di mantenere un clima sereno, come richiesto dal tecnico nella sua ultima conferenza stampa. Mentre in allenamento si lavora per il recupero di Buongiorno e Lobotka. Ma al momento si parla di un recupero difficile in vista della sfida di venerdì e potrebbe scendere in campo la stessa formazione che era in campo domenica sera a Parma.