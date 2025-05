Valon Behrami, a Step On Football, ha parlato della penultima giornata di campionato. «Ci pensavo ieri, gli ultimi 12 minuti quando l'Inter era ancora in vantaggio e pensavo, sai a inizio stagione pensi sei secondo ma sei in CL hai fatto benissimo. Poi però cavolo, la butti via così alla fine e dicevamo che non avrebbe mai perso punti nelle ultime giornate. Mi sentivo non bene. Mi immedesimavo in un giocatore del Napoli. Quello che stava per succedere era assurdo, poi si è rimesso a posto tutto ed è tornato di nuovo l'entusiasmo per il pari della Lazio. Credo che il Napoli abbia una buona base, gli innesti erano buoni».