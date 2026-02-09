Alla vigilia di Napoli-Como Juan Jesus ha fatto il punto sugli obiettivi del Napoli ai microfoni di Sportmediaset. L'ex difensore nerazzurro non nasconde l’ambizione in Coppa Italia della squadra di Conte: "Vincere questo trofeo renderebbe la stagione importante. Il Napoli deve provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni: dalla Champions siamo usciti presto, ma servirà da esperienza. La Coppa Italia è un obiettivo del club e dello spogliatoio, a me manca e faremo di tutto per conquistarla".
Il pensiero dell'ex difensore nerazzurro ora al Napoli con Antonio Conte in panchina
Sul confronto con il Como, più fresco dopo l’ultimo turno, Juan Jesus è chiaro: "Loro arrivano più riposati, è vero, ma il calcio si gioca undici contro undici e si gioca a casa nostra. Conta vincere, in qualsiasi modo, anche ai rigori se serve".
Poi lo sguardo corre al campionato: "La matematica dice che possiamo ancora provarci. L’Inter ha più impegni e potrebbe spendere energie, ma dipende soprattutto da noi. Dobbiamo vincere e vedere a fine marzo dove saremo. La speranza c’è: siamo campioni d’Italia e difenderemo lo scudetto finché sarà possibile".
