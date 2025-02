Un angelo all'improvviso. Anzi un Angelino. Perché quando Roma-Napoli stava per diventare la partita del più cinque in classifica della squadra di Conte sull'Inter è arrivato proprio il gol del giocatore giallorosso a ristabilire le distanze in classifica tra gli azzurri e i nerazzurri. La squadra partenopea resta a +3 punti di distanza dalla formazione di Inzaghi che ha una partita in meno.