«Il punto va bene perché è stato preso al 92esimo, quando la partita era finita e pensavi di non poterla recuperare, tre pali e tre gol annullati giustamente, avevi spinto molto, la parata di Maignan nel finale. Bisogna essere felici da quel punto di vista ma l'atteggiamento della grande squadra è questo. L'Inter non può essere felice al cento per cento del pari col Milan perché capisce che per come hanno interpretato il primo tempo potevano fare meglio perché questa nella loro testa la dovevano vincere». Beppe Bergomi, a Skysport, ha parlato del pari dei nerazzurri nel derby.

«Il rigore non dato all'Inter? Pavlovic dà calcio sul piede di Thuram, poi c'è l'intervento in scivolata di Theo Hernandez. Per come hanno ragionato, secondo me, se non ci fosse stato Theo, quello lì è rigore. Non sto dicendo che hanno fatto giusto, provo a spiegare la dinamica. Per me è rigore di Pavlovic su Thuram. Ma con l'intervento di Hernandez che prende il pallone... Però il contatto prima c'è stato e va valutato il contatto prima», ha concluso l'ex capitano dell'Inter sull'episodio del derby.