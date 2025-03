“Se le gioca tutte come quella contro la Juventus sicuro vince lo scudetto”. Massimiliano Nebuloni, inviato di Skysport a seguito dell’Atalanta, prossima rivale in campionato dell’Inter, ha fatto il punto sul momento della...

"Se le gioca tutte come quella contro la Juventus sicuro vince lo scudetto". Massimiliano Nebuloni , inviato di Skysport a seguito dell'Atalanta, prossima rivale in campionato dell'Inter, ha fatto il punto sul momento della formazione di Gasperini .

"Ma non abbiamo la certezza su come andrà. Sarei ottimista se dovesse giocare come contro la Juventus domenica prossima contro l'Inter. Se l'Atalanta giocasse come contro la Juve sarebbe sicuro un passaggio rassicurante per vincere contro i nerazzurri. Poi il calendario della squadra bergamasca prevede una serie di scontri diretti, dopo la sosta, con Fiorentina, Lazio e Milan. Poi dovrà andare a giocare con la Roma. Molto dipenderà anche da chi la precede", ha sottolineato il giornalista.