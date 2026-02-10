Nel programma di DAZN Dino Tommasi (CAN) ha analizzato gli episodi della partita tra i bianconeri e la squadra di Sarri, finita due a due

A Open Var hanno analizzato anche gli episodi di Juventus-Lazio. Doppio episodio in area biancoceleste con protagonisti prima Cabal che viene travolto da Gila e poi un gol annullato a Koopmeiners per un fuorigioco attivo di Thuram. L'arbitro era Guida, Mazzoleni e Maresca in Sala VAR.

In sala Var rivedono il fallo del calciatore della Lazio: "Nulla, a meno che non sia imprudente". "Nulla". L'azione è andata avanti. Koopmeiners segna, c'è Thuram che viene considerato in fuorigioco. "Se la sfiora o la tocca comunque impatta", "Allarga le gambe per fare passare la palla", si sente sul fuorigioco del calciatore bianconero.

Dino Tommasi spiega: "Decisione corretta. Thuram fa un chiaro movimento che incide sulla capacità del portiere di prendere la palla. Ritarda la parata, non la effettua. Fa di tutto per evitare l'impatto del pallone. Provedel non riesce ad effettuare la partita. La sola posizione in movimento di Thuram è chiaramente punibile a prescindere dal tocco".

"Il possibile rigore di Gila? È una situazione molto complessa tecnicamente. Partiamo da un assunto di disposizioni internazionali. Cabal scarica il pallone e se c'è anche solo un contatto anche solo negligente e Cabal non può intervenire nell'azione c'è un play-on. In questo caso il pallone resta a McKennie e questo è l'elemento ulteriore che porta ad una matrice di punibilità. Anche se non c'è l'imprudenza è punibile. Se ci fosse stato il cross non ci sarebbe stata punibilità, ma siccome c'è la poissibilità di chiudere un triangolo c'è una situazione di punibilità. È una situazione davvero complessa. I direttori di gara si focalizzano sulla mancata imprudenza e non prendono in considerazione la possibile giocabilità nella triangolazione".

-Il caso dell'imprudenza fa pensare al caso del derby Thuram-Pavlovic, già era stato giocato il pallone di Thuram e poi c'era lo step on foot e c'è stato anche il caso del Napoli Rrahmani-Mkhitaryan nella gara dei nerazzurri contro il Napoli...

Citi due casi emblematici. Gli organismi internazionali stabiliscono che se c'è un fallo imprudente, anche a pallone scaricato in quei due casi citati con lo steep on foot o un intervento duro, a prescindere dallo scarico e dalla impossibilità della giocabilità ulteriore del pallone da chi ha subito il fallo, c'è la punibilità. Questi due casi sono emblematici. Se invece si tratta solo di negligenza non c'è punibilità. Nel caso Cabal-Gila non considerano che il pallone può essere riutilizzato da Mckennie e c'è quindi la punibilità che non viene considerata.

(Fonte: DAZN)