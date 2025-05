Sono da poco terminate le partite delle 15 con le vittorie, in trasferta, di Udinese e Como rispettivamente contro Cagliari e Parma

L'Udinese espugna l'Unipol Domus di Cagliari grazie alle reti di Zarraga al 27' e di Kristensen al 67'. A poco vale per i rossoblù il momentaneo pareggio di Zortea al 35'. L'Udinese aggancia il Torino in undicesima posizione a 44 punti, terza sconfitta nelle ultime quattro per il Cagliari, fermo a quota 33.