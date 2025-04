Como ufficialmente salvo, il futuro del club legato a Fabregas

Como si gode la salvezza in Serie A. Un ritorno nel massimo campionato atteso oltre 20 anni, con i fallimenti nel mezzo e la lunga permanenza in Serie C. Ma i festeggiamenti per l'obiettivo raggiunto sembrano destinati a essere veramente brevi, giusto il tempo di chiudere questo campionato e cominciare a programmare il prossimo. L'obiettivo non ancora dichiarato sarà sicuramente migliorare il risultato che il campo decreterà per la stagione 2024-2025, chissà magari andando a ritoccare il miglior risultato di sempre fatto registrare dai lariani nel 1949-1950, quando la squadra alla sua prima stagione in Serie A chiuse in sesta posizione. Un risultato che, al giorno d'oggi, vorrebbe dire Europa.